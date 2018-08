Kuningas Kendrick on yksi Flow’n historian kalleimpia esiintyjiä, ja todennäköisesti sen väärti – HS kokosi tärpit Suvilahteen

Kulttuuri

Kuningas Kendrick on yksi Flow’n historian kalleimpia esiintyjiä, ja todennäköisesti sen väärti – HS kokosi tä

Amerikkalainen

Yhtä lailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kendrick Lamar päälavalla su klo 21.30

Ultratyylikäs taidevamppi

St. Vincent

St. Vincent Red Arenassa su klo 23

Arktista brittihysteriaa

Kesän

Arctic Monkeys päälavalla la klo 22.30

Jazz-mestarin tuplakeikka

Flow’n

Kamasi Washington Balloon-lavalla su klo 19 ja 20.30

Hiphopin poikabändi

Brockhampton Red Arenalla su klo 18.30