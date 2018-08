Kulttuuri

HS näyttää Vestan ja Pyhimyksen keikat suorana Flow-festivaalilta

Jos

Pyhimys

Kuoppalasta

HS lähettää Vestan ja Pyhimyksen keikat Flow-festivaalin päälavalta suorina nettilähetyksinä digi- ja yhdistelmätilaajille. Keikat näkee verkossa osoitteessa HS.fi/live. Vestan konsertti alkaa lauantaina 11.8. kello 18.30. Pyhimyksen keikka alkaa sunnuntaina 12.8. kello 17.30.