Sofi Oksanen on ehdolla kirjallisuuden Nobelin tilalla jaettavan kirjallisuuspalkinnon saajaksi – mutta itse palkinto on joutunut kritiikin kohteeksi Palkinnolle on ehdolla 46 kirjailijaa, ja yleisö ympäri maailman saa äänestää, kuka palkinnon saa.