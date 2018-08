Kulttuuri

(s. 1965) esikoisromaanin Vilpitön sydän ala­otsikko on ”Romanssi”. Ollaan liki 600-sivuisen teoksen puolivälin paikkeilla, kun tämän perinpohjaisesti rakennetun rakkaustarinan ominaislaatu kaivautuu esille.Tarina kertoo Frankasta, jolla on aviomies ja poika, ja tällä kehitykseen liittyviä erityistarpeita. Pojan isä, tämä Frankan avio­mies, jää kertomuksessa tyystin taka-alalle. Poikaan liittyviin haasteisiin tukea astuu antamaan nuori mies, Alvar.Frankan ja Alvarin välille syntyy suhde, joka kääntyy sivujen edetessä parisuhteeksi. Suhteen kehittyminen kuvataan vaihe vaiheelta, katse katseelta, ja sen vaiheisiin palataan yhä uudelleen.Kertojan itsetutkiskelu ja toisaalta toisen reaktioiden tarkkailu, ovat miltei pakonomaisia. Raskaus kuitenkin väistyy, kun romaanin kiinnostavimmat sisällöt ja kysymyksen asettelut – lapsettomuus ja polyamoria – lopulta alkavat.kysymykset ovat seuraavanlaisia: pysynkö itseäni vanhemman naisen kanssa, jonka kanssa en voi useiden yritystenkään jälkeen saada lasta? Voisinko saada pitää sekä hänet että lapsen, jonka äiti on joku toinen? Kestäisinkö ylipäätään elämää, jossa puolisollani on oma lapsi, mutta minulla ei?Frankan kysymykset ovat esimerkiksi tällaisia: jäädäkö suhteeseen, jossa joku toinen nainen tekee mieheni kanssa lapsen? Mikä asema minulle perheessä jää? Voiko mies rakastaa yhtä aikaa kahta naista? Jättääkö hän minut kuitenkin ennen pitkää?Kun puhutaan polyamoriasta, harva ajattelee ehkä ensimmäisenä lähtökohtana romaanin kuvaamaa tilannetta. Tässä tarinassa monisuhteista kuviota aletaan rakentaa paljolti siksi, että toinen haluaa lapsen, jota ei enää toisen kanssa voi saada.kuvaa tarkkanäköisesti Frankan henkistä prosessia kohti ajatusta, jossa hänen täytyy pystyä päästämään osittain irti pitääkseen miehensä, jota rakastaa.Toisen tarve ja kaipuu tulla biologiseksi isäksi on niin suuri, ettei Franka näe muuta mahdollisuutta, kuin hyväksyä – koska myös mies rakastaa häntä.Kiehtovia ovat Vilkon keinot rinnastaa Frankan sisäinen taistelu yhtäältä härkätaistelun dramaturgiaan, toisaalta tangon tanssimiseen.Näiden kahden mielikuvan ja harjoitteen kautta Franka työstää omaa mieltään – opettelee väistämään ja kuuntelemaan itseään ja ulkopuolelta tulevia impulsseja.On selvää, että tällaisessa suhteessa pysyminen vaatii molemmilta valtavaa henkistä työtä, myös eettisiä ja moraalisia pohdintoja. On kyettävä työstämään aivan toisella tavalla erityisesti mustasukkaisuuden, katkeruuden ja korvatuksi tulemisen tunteita.Huomaan pohtivani seuraavia kysymyksiä: Miksi kukaan tahtoisi kamppailla näin valtavasti? Onko kaikki tuska kaiken tämän arvoista? Mikä on kohtuullista? Löytyisikö maailmasta sittenkin joku toinen, jonka kanssa toiveet voisivat toteutua? Voivatko kaikki toiveet muka toteutua?Kaikki tekevät ihmissuhteissaan valintoja ja uhrauksia, kaikenlaisissa perhekuvioissa. Kukaan ei voi mitata tai arvottaa toisen tekemien valintojen kärsimyskertoimia – siihen ei ole olemassa mittaria. Emme voi tietää toisen ihmisen tarpeista, emme aina edes omistamme. Nekään eivät ole pysyviä, vaan muuttuvat elämän edetessä.on kiinnostava puheenvuoro moniarvoisuuden puolesta. Hetkittäin sitä vaivaa turhan perusteellinen, jopa opettava sävy. Romaani kuitenkin ravistelee ajatusta monoliittisesta perhemallista ihanteena ja väläyttää mahdollisuutta tavoitella omannäköisiä ratkaisuja, omien kykyjen rajoissa.