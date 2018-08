Selvitys: Toimittaja joutuu nettihäirinnän kohteeksi, jos hän kirjoittaa tietyistä aiheista – tai jos hän on joutunut äärioikeiston silmätikuksi

Kulttuuri

Selvitys: Toimittaja joutuu nettihäirinnän kohteeksi, jos hän kirjoittaa tietyistä aiheista – tai jos hän on j

Maahanmuutto

Suomessa

Selvityksen

Yksikään

, turvapaikanhakijat ja Venäjä ovat aiheita, joista kirjoittaminen voi laukaista toimittajaan kohdistuvan häirintäkampanjan, käy ilmi Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n tänään julkaisemasta selvityksestä.IPI:n haastattelemat toimittajat kertoivat etenkin turvapaikanhakijoihin ja Venäjään liittyvän uutisoinnin aiheuttavan häirintäkampanjoita. Toisaalta haastatellut kertoivat, että jos tietty toimittaja joutuu merkityksi etenkin äärioikeistolaisissa ryhmissä, häntä häiritään aiheesta riippumatta.häirintä on sukupuolittunutta. Vaikka mies- ja naistoimittajat ovat joutuneet yhtä usein hyökkäysten kohteeksi, ovat naistoimittajiin kohdistuvat vihakampanjat huomattavasti intensiivisempiä ja raaempia, selvityksessä todetaan.Myös osa haastateltavista on haluttomia puhumaan julkisuudessa tietystä aiheista. Solvausten välttäminen on syynä vaikenemiselle.Edellisen kahden vuoden ajan toimittajiin kohdistuva häirintä lisääntyi Suomessa nopeasti turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa. Nyt tilanne on kuitenkin tasaantunut.mukaan suomalaiset viranomaiset ovat tietoisia kasvavasta ongelmasta, mutta toimittajat eivät luota siihen, että heidän saamiaan uhkauksiaan tutkittaisiin kunnolla. Toimitusten johdossa verkkohäirintä tunnistetaan yhä paremmin, etenkin jos toimitusten omat toimittajat ovat joutuneet vakavan häirinnän kohteeksi.Sekä Suomessa että muualla verkkohäirintä vaikuttaa niin toimittajien työskentelyyn kuin heidän henkiseen jaksamiseensa.IPI:n haastattelemista toimittajista ei silti kertonut alkaneensa sensuroida itseään häirinnän takia.He kertoivat kuitenkin harkitsevansa tarkkaan sanavalintojaan kirjoittaessaan ”kuumista” aiheista välttääkseen uhkausten ja loukkausten vyöryn sosiaalisessa mediassa. Äärimmäisissä tapauksissa toimittajat ovat lopettaneet hetkellisesti tietyistä aiheista kirjoittamisen häirinnän takia.IPI on lehdistönvapautta puolustava kansainvälinen järjestö, jolla on jäseninä päätoimittaja, kustantajia ja toimittaja 120 maasta. Vuonna 1950 perustetun järjestön päätoimipaikka sijaitsee Wienissä.IPI vieraili Suomessa 4.–8. kesäkuuta keräämässä tietoa suomalaistoimittajien verkkohäirintää kartoittavaa raporttia varten.