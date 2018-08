Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – hämmästeltävää riittää kineettisistä keksinnöistä ai

Surrealistisia näkyjä

Ulla Jokisalo

Kuvitelmia vapaudesta. Helsingin taidemuseo (Tennispalatsi, Et. Rautatiekatu 8) 27.1. saakka. Ti–su 11–19.

Digiavaruuden nurja puoli

Hannaleena Heiska

Camouflage. Helsinki Contemporary (Bulevardi 10) 2.9. saakka. Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

Tulevaisuuden tekijöitä

Anhava

Emerging. Galerie Anhava (Fredrikinkatu 43) 2.9. saakka. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Tarvitsetko rautalankaa?

Tarvitsetko

Materiaaleista. Galleria Ama (Rikhardinkatu 1) 2.9. saakka. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kekseliäs kansantaiteilija

Vuoden 2011

Anssi Kasitonni & Michael Dudikoff. Artag Gallery (Hietalahdenkatu 10) 26.8. saakka. Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

on tarinankertoja, joka pitkään on avartanut valokuvan rajoja ja syventänyt omaa ilmaisuaan. Uusissa teoksissa elämäkerralliset muistot sekoittuvat surrealistisiin näkyihin.luotaa teoksissaan digiavaruuden nurjaa puolta kuten yksityisyyden ja identiteetin menettämisen uhkaa. Hiilipiirustusta analogisempaa tekniikkaa saa hakea.aloittaa kautensa esittelemällä viisi tulevaisuuden tekijää. Antti Kytömäen kineettiset keksinnöt lumoavat välittömästi, mutta myös hitaampien teosten eteen kannattaa pysähtyä.muoviletkun tai rautalankaa? Marja Kanervo on tehnyt vuorovaikutteisen näyttelyn, jossa hänen aikaisemmista teoksistaan yli jääneitä materiaaleja on mahdollista vaihtaa toisiin.Ars Fennica -voittaja Anssi Kasitonni on kekseliäs kansantaiteilija, joka teoksissaan antaa populaarikulttuurin kliseiselle kuvastolle uuden ja mukaansa tempaavan kierteen.