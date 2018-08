Suomen tarina on hukassa, sanoo kirjailija Juha Seppälä harvinaisessa haastattelussa – eikä vain Suomen: ”Koko maailma on vähän sillä mallilla, että kukaan ei oikein tiedä, miten mikään on” Juha Seppälä antaa harvoin haastatteluja, mutta kun antaa, hänellä on paljon kaikenlaista asiaa. Tässä HS:n haastattelussa Seppälä haukkuu Finlandian, ay-liikkeen, Suomi-Areenan ja Helsingin Sanomat. Muun muassa.