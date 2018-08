Kulttuuri

, taas tätä samaa.Katsoin Netflixistä ensim­mäisen jakson Final Spacea. Se on uusi animaatio­sarja, ilmiselvä Rick and Mortyn perillinen, jossa eri tavoin pakkomielteinen nuorimies sotkeutuu intergalaktiseen valtataisteluun.Hyvin tehty sarja. Silti tympäisee.Rick and Mortyn ja Final Spacen lisäksi olen katsonut Big Mouthia ja BoJack Horsemania, vähän myös Archeria.Ne ovat masentavan samantyyppisiä, Simpsonit-perinteestä ammentavia puolituntisia vitsiparaateja. Ne tehdään 20–30-vuo­tiaille miehille, jotka tykkäävät hekotella törkeyksille ja populaarikulttuuriviittauksille.Mikäpä siinä, niin tykkään minäkin. Kohderyhmämielessä sarjat saavat minusta sivuosuman. Alan kuitenkin pikkuhiljaa kaivata animaatioilta muutakin sisältöä kuin refleksinomaista punchline-tykittelyä.paras puoli: todellisuus voidaan vääntää tuhannen mutkalle. Rick and Mortyn ulottuvuusleikissä katsojan eteen vyörytetään järjettömiä maailmoja tuhlailevalla tahdilla. BoJack Horsemanissa valas lukee uutisia ja pingviini kustantaa kirjoja.Oikein hyvä, tästä pidän, mutta en siitä, että kaikki tuo viitse­liäisyys toimii kulissina höyhe­nen­kevyelle Training Day -pastissille – kuten Rick and Mortyn jaksossa Tales from the Citadel, joka mukailee kyseisen klassikkorikoselokuvan juonta.Tarkoitan, se on hauskaa kerran. Mutta kun mielikuvitus uhrataan nokkeluuksien alttarille yhä uudestaan, jaksosta ja sarjasta toiseen, en jaksa enää ilahtua.draamallinen voima on valtava. Disney ja Pixar osoittavat sen valkokankaalla joka vuosi. En kuitenkaan halua telkkari­animaatioltani siirappia. Haluan, että koko genre keksitään uudestaan, sillä sen potentiaalia ei hyödynnetä täysimittaisena.Näytellyt televisiosarjat uudistuvat koko ajan. Miksi animaatio ei voi päästä yli Homer Simpsonista, jonka päässä apina paukuttaa tamburiinia ja tekee voltteja?Kuulin, että BoJack Horseman syvenee kausien edetessä suorastaan koskettavaksi. Muutosta odotellessa tuijotan vaikka sitä, melankolista hevosta.