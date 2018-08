Uutuuskirja: Suomalaisen sairaanhoitajaäidin tyttärestä tuli pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami – muslimifeministin kotona joulukuusen latvaa koristaa puolikuu

Kulttuuri

Uutuuskirja: Suomalaisen sairaanhoitajaäidin tyttärestä tuli pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami – muslimifem

on pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami. Hänen aloitteestaan Kööpenhaminaan perustettiin Mariam-moskeija, joka toteuttaa islamilaista feminismiä.Khankanin elämäkerrallinen teos Nainen on islamin tulevaisuus on juuri julkaistu suomeksi.Islamilainen feminismi moskeijassa tarkoittaa sitä, että rukousta johtavat ja saarnoja pitävät naiset, mutta myös sitä, että moskeijassa vihitään musliminaisia muunuskoisten miesten kanssa sekä myönnetään avioeroja naisten hakemuksesta.Khankan on vihkinyt muiden muassa norjalaispariskunnan, jonka 96 eri miesten johtamaa eurooppalaismoskeijaa oli kieltäytynyt vihkimästä.tällainen toiminta ei miellytä, Khankan kertoo tuoreessa kirjassaan. Ääri-islamilaiset ja äärioikeistolaiset ovat yhtä mieltä siitä, että hänet pitäisi vaientaa.Julkisuus voi uhata Khankanin ja hänen perheensä turvallisuutta entisestään, mutta siitä huolimatta Khankan kuvailee teoksessa tarkkaan oman kotinsa ja kertoo lastensa nimet.Khankanin mielestä on parempi toimia arjessa mahdollisimman laajasti omien tavoitteiden eteen, eikä etsiä dialogia ääripäiden välille. Hän kertoo kirjassaan, miten dialogiin pyrkiminen vanhoillisten voimien kanssa – olipa niiden takana mikä tahansa uskonnollinen, maallinen tai poliittinen näkemys – on epäonnistunut.Khankanin mukaan hänet muun muassa savustettiin ulos tanskalaisesta Radikale venstrestä, keskustaan päin kallellaan olevasta vasemmistopuolueesta, koska hän oli liian islam-myönteinen.ja hänen islamilaista feminismiä ajavien uskonsisartensa toiminta Tanskassa on ollut laajaa. Khankan esimerkiksi perusti Exitcirklen-nimisen tukiryhmän henkistä ja fyysistä väkivaltaa parisuhteissaan kokeneille.Kun rahoitus toiminnan alussa oli tiukilla, ryhmä pystyi auttamaan vain naisia ja vain Kööpenhaminassa. Sittemmin toiminta laajentui myös muualle Tanskaan. Nykyään resurssit antavat myöden auttaa myös miehiä, Khankan kertoo kirjassaan.Kymmenisen vuotta Exitcirklenin jälkeen oli oman, pääasiassa naisille tarkoitetun, mutta myös miehet hyväksyvän moskeijan perustamisen vuoro.”On luotava varteenotettavia vaihtoehtoja radikaaleille islamistiliikkeille”, Khankan toteaa. Kun osoittaa, että naiset ovat moskeijoissa tasa-arvoisia miesten kanssa, rasistit ja islamin vastustajat menettävät yhden lempiargumenteistaan, hän toteaa.elää niin kuin saarnaa. Siihen häntä ovat auttaneet hänen vanhempansa, suomalainen sairaanhoitajaäiti ja pakolaisena Tanskaan tullut syyrialaisisä. Tanskassa syntynyt Khankan kävi kesälomilla Keski-Suomessa isoäitinsä maatilalla.Toisaalta hän valitsi parikymppisenä uskokseen islamin ja asui opiskeluaikana Damaskoksessa.Riitaa omassa avioliitossa pakistanilaisen muslimiaviomiehen kanssa on tullut muun muassa joulukuusesta. Sopu syntyi, kun lasten vaatimaa joulukuusta ja sen huippua koristamaan askarreltiin puolikuu tähden sijaan.Khankanin mukaan keskustelu huivin käytöstä on pinnallista pohdintaa, josta islamilaisen feminismin pitäisi päästä eteenpäin. Se on vain kankaanpala, hän toteaa kirjassaan ja kertoo, ettei käytä huivia arjessa itse.Hänen mielestään ennemminkin pitäisi puhua siitä, miten muslimeille olisi helpompaa elää muslimina maallistuneessa nyky-yhteiskunnassa ja ratkoa sellaisia aiheita kuten joulukuusi.Pitäisi toimia niin, että elämä maallistuneessa, moniarvoisessa yhteiskunnassa olisi muslimeille mutkatonta, Khankan toteaa. Silloin ääri-islamismi ei houkuttaisi nuoria muslimeja, hän sanoo.