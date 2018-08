Steve Vai on kaikkien kitaristien sankari – Frank Zappan stunt-kitaristina uransa aloittanut virtuoosi kirjoittaa myös orkesterimusiikkia ja mainitsee esikuvakseen Magnus Lindbergin

Kuka?

Steve Vai



Syntyi 6. kesäkuuta 1960 New Yorkissa.



Alkoi 12-vuotiaana ottaa kitaratunteja Joe Satrianilta ja opiskeli myöhemmin Berklee-musiikkikorkeakoulussa Bostonissa.



Soittanut Frank Zappan ja David Lee Rothin yhtyeissä sekä muun muassa Alcatrazzissa ja Whitesnakessa.



Sooloartistina julkaissut yhdeksän studioalbumia sekä EP- ja livelevyjä.



Näytteli Crossroads-elokuvassa (1986) paholaismaisen Jack Butlerin roolin ja soitti elokuvan kitaraosuudet Ry Cooderin kanssa.



Suunnitteli 1980-luvun puolivälissä oman kitaramallinsa, jota alkoi valmistaa japanilainen Ibanez Jem-mallinimellä. Siinä oli lukuisia uusia ominaisuuksia, jotka myöhemmin ovat löytäneet tiensä muihinkin kitaramalleihin. ”Tiesin, että monet suunnittelemistani ominaisuuksista saattavat kiinnostaa muitakin valmistajia, ja se on täysin ok, en minä niitä omista. Mutta pyysin tekemään Jemin runkoon myös kantokahvan, koska tiesin että sitä ei kukaan kehtaa kopioida”, Vai sanoo.



Vai suunnitteli myös ensimmäisen kaupallisesti tuotetun 7-kielisen sähkökitaran, jonka mallinimeksi tuli The Universe.