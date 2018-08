Kulttuuri

Lapsuus alkoholistiperheessä sai Kerkko Koskisen jatkuvaan valmiustilaan – uudessa Ultra Bra -kirjassa yhtyeen

Edellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien

Kirjassa

Toistuvat yölliset juomingit sekä niiden aiheuttama huutaminen ja tappeleminen johtivat siihen, ettei Koskinen pystynyt lapsena nukkumaan kunnolla. Hän pelkäsi, huolehti ja halusi olla jatkuvassa valmiustilassa siltä varalta, että jotain tapahtuisi. Usein tapahtuikin. Koskinen joutui puuttumaan vanhempiensa tappeluun monta kertaa ja soittamaan poliisit kotikäynnille keskellä yötä. ”Faija vietiin putkaan monta kertaa, mikä oli hirvittävä vääryys. Puhutaan kuitenkin 80-luvun alun Espoosta. Kun tulee kotihälytys, kundi otetaan putkaan ja sillä selvä”, Koskinen sanoo. Nukkumisongelmat johtivat häiriökäyttäytymiseen. Alle koulu-ikäinen Kerkko joutui tarkkailuun lastensairaala Lastenlinnaan.

Ultra Bran tarinassa

Koskisesta tuntui, kuin häntä olisi lyöty mailalla vatsaan. Toisaalta hän osasi suhtau­tua uutiseen jonkinasteisella viileydellä, koska oli tottunut äitinsä itsetuhoiseen käytökseen. ”Paulan itsari oli niissä olosuhteissa melkein maailman luonnollisin asia. Tavallaan myös helpottava. Se oli niin selkeästi päätepiste sille, mitä olin koko lapsuuteni pelännyt”, Koskinen sanoo.

Ensialbumia

Ultra Bran

Ville Similä & Mervi Vuorela: Ultra Bra – Sokeana hetkenä. WSOY. 338 s.