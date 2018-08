Kuka?

Nico (oik. Christa Päffgen)



Syntyi vuonna 1938 Kölnissä ja vietti lapsuutensa Berliinissä.



Työskenteli mallina Berliinissä, Pariisissa ja New Yorkissa.



Sivurooli Federico Fellinin Ihanassa elämässä (1960).



Ensimmäinen levytys Gordon Lighfootin kirjoittama single I’m Not Sayin’ (1965).



Lauloi The Velvet Undergroundin ”banaanilevyllä” The Velvet Underground & Nico (1966).



Alkoi 1960-luvun lopulla säveltää omia lauluja polkuharmonilla, joka pysyi hänen instrumenttinaan loppuun asti.



Ensimmäinen omaehtoinen albumi The Marble Index ilmestyi 1968.



Työskenteli 1970-luvulla ranskalaisen elokuvaohjaajan Philippe Garrelin kanssa ja näytteli tämän kokeellisissa elokuvissa.



Esiintyi 1970- ja 1980-luvuilla satoja kertoja Euroopassa. Konsertoi Suomessa vuosina 1982 ja 1984.



Viimeinen konsertti järjestettiin 6. kesäkuuta 1988 planetaariossa Berliinissä ja julkaistiin vuonna 1994 nimellä Nico’s Last Concert: Fata Morgana.



Kuoli 49-vuotiaana kesänviettopaikallaan Ibizalla 18. heinäkuuta 1988 aivoverenvuoden seurauksiin.