Ilmiöksi kasvanut Crazy Rich Asians on tämän vuoden Get Out eli vähemmistöelokuvahitti – amerikanaasialaiset käyttävät paljon rahaa, joten on typerää olla tekemättä heille elokuvia Jon M. Chun ohjaama romanttinen komedia on ensimmäinen aasialaistaustaisten näyttelijöiden tähdittämä nykyaikaan sijoittuva studioelokuva 25 vuoteen.