Ennen Orange Is the New Blackia oli kotimainen Enkelten siipi

Kotimaista tv-draamaa varten perustettu Ylen Kotikatsomo on viihdyttänyt suomalaisia jo 25 vuoden ajan. Mutta mikä mahtoikaan olla ohjelmapaikan ensimmäinen tuotanto?



Se oli Enkelten siipi. Kuka muistaa? No, helpotetaan hieman. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen – ja toistaiseksi ainoa – vankilasarja. Sitä alettiin esittää tammikuussa 1993, eli kauan ennen kuin sarjoista Pako tai Kylmä rinki oli tietoakaan.



Yhdeksänosainen Enkelten siipi oli eräänlainen Bad Girlsin ja Orange Is the New Blackin edelläkävijä. Sekin sijoittui naisvankilaan. Tai pikemmin vankilan siihen osastoon, joka oli varattu naisille. Siitä sarjan nimi.



Näyttelijänä paremmin tunnettu

Harmaa lavastus oli niukan tyyliteltyä, kaukana perinteisestä kotimaisesta tv-realismista. Vahvasti televisuaaliseen perinteeseen kuroutuva sarja oli kerronnaltaan haastava, ja osoitus siitä, että televisiokin voi olla taidetta.

