”Välillä komedioita harjoitellaan kuin murhenäytelmiä” – Näyttelijä Lasse Karkjärvi uskoo, että raskaasta työstä voi selviytyä parhaiten leikkimällä kuin lapsi

Kulttuuri

”Välillä komedioita harjoitellaan kuin murhenäytelmiä” – Näyttelijä Lasse Karkjärvi uskoo, että raskaasta työs

Ei voi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karkjärven

Tai sitten

Opiskelupaikan

Valmistumisen

Perinteen