Kulttuuri

JSN:n puheenjohtajan Elina Grundströmin ja Suomen Kuvalehden välille kehkeytyi poikkeuksellinen sanaharkka

Julkisen sanan neuvoston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki lähti tästä

Seuraavana

Tilanne

”Jutussa oli lukuisia asiavirheitä, kuten että olisin määrännyt toimiston nuorimman keittämään itselleni joka aamu kahvit – – Syksyllä 2016, jota juttu käsittelee, JSN:llä ei ollut kahvinkeitintä.”

”Toimiston nuorimman Grundström määräsi keittämään itselleen joka aamu kahvit. Työpaikan ainoa kahvinjuoja oli puheenjohtaja.”

”Jutussa oli lukuisia asiavirheitä, kuten että – – olisin joutunut lähtemään Vihreän Langan päätoimittajan paikalta henkilöstön toiveiden vuoksi.”

”– – hänet ajettiin ulos vihreiden päälehden Vihreän Langan päätoimittajan tehtävästä. Lehden työntekijät tukivat päätoimittajan vaihdosta, josta päätti puolue.”

”– – pidän vastuuttomana Suomen Kuvalehden tapaa käsitellä sen [työyhteisön hyvinvoinnin] parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä väheksyvässä sävyssä.”

”Lopulta neuvoston työntekijät ottivat syksyllä 2016 yhteyttä JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajaan Riitta Pihlajamäkeen, joka järjesti taloon psykologin. Neuvostossa tehtiin työviihtyvyysselvitys. Johtopäätökset olivat puheenjohtajalle musertavia. Grundströmin reaktiosta on JSN:n piirissä eri käsityksiä.”

”Nimettömiin lähteisiin perustuvassa jutussa minä ja Julkisen sanan neuvosto joutuivat erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta minua oli haastateltu vain muutamasta irrallisesta yksityiskohdasta. Journalistin ohjeiden mukaan erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta henkilöä tai tahoa on kuultava samassa yhteydessä. Mikäli tämä ei onnistu, hänen oma kannanottonsa on julkaistava mahdollisimman nopeasti.”

Pernaa

Julkisen sanan neuvoston