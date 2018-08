Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – Amos Rexin elämyspommista mestarin grafiikan kautta

Interaktiivinen elämyspommi

Uuden

Teamlab: Massless 6.1.2019 saakka Amos Rexissä (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24). Ma, pe 11–18, ke–to 11–20, la–su 11–17.

Veistokset pois sijoiltaan

Sari Palosaaren

Sari Palosaari: Time Is Out of Joint 23.9. saakka Galleria Sculptorissa (Eteläranta 12). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Arvoituksellinen klubitunnelma

Näyttelyn

Timo Vaittinen: 1-2-2-2-1-2-2 2.9. saakka Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Mestari K

Galleria G

Pentti Kaskipuro 23.9. saakka Galleria G:ssä (Pieni Roobertinkatu 10). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kärpäseksi kattoon

Riiko Sakkisella

Riiko Sakkisen piirustushuone 16.9. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.