Pirkko Arstila hämmästelee vuoden takaista pukeutumisjupakkaa: ”Mitä hemmettiä pyytäisin omaa mielipidettäni anteeksi?”

Kulttuuri

Pirkko Arstila hämmästelee vuoden takaista pukeutumisjupakkaa: ”Mitä hemmettiä pyytäisin omaa mielipidettäni a

Pirkko Arstilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Värikäs

Ylioppilaaksi

Suuren

Nuoremmista

Mielipiteitään