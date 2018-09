Kansanmuusikot kampanjoivat Ruotsissa äärioikeistoa vastaan Abban Benny Anderssonin johdolla – Saako ruotsalaista perinnettä pitää muita parempana?

Kulttuuri

Kansanmuusikot kampanjoivat Ruotsissa äärioikeistoa vastaan Abban Benny Anderssonin johdolla – Saako ruotsalai

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime päivinä

Kampanjan

Runsas viikko

Kyseessä ei