Thaihierontaliikkeisiin liittyy mielikuva seksityöstä, eikä niitä uskalleta katsoa – valokuvakirjan tekijät kohtasivat somistamistaan näyteikkunoista ylpeitä hierojia

Kulttuuri

Thaihierontaliikkeisiin liittyy mielikuva seksityöstä, eikä niitä uskalleta katsoa – valokuvakirjan tekijät ko

Värikkäät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Open-projektilla

Osa

Kaksikon

Lahdessa