HS Kirjaston viikon kirja: Paula Havasteen Kolme käskyä vie jälleenrakennuksen rankkoihin vuosiin

toipuva Suomi elää rankaa jälleenrakennuksen aikaa. Sodan arvet näkyvät yhä, mutta suomalaiset kurkottavat kohti tulevaisuutta ja yrittävät korjata rikottua ja rikki mennyttä, kukin omalla tavallaan. Siinä se iso kehys Paula Havasteen historialliselle romaanille Kolme käskyä.Viisi vuotta sitten julkaistu romaani on itsenäinen jatko-osa romaaneille Kaksi rakkautta (2010) ja Yhden toivon tie (2012). Se päättää Mäkisten naisista kertovan kirjasarjan. Kolme käskyä alkaa siitä, kun Anna Mäkisen tytär Raija – intohimoinen kansatieteen opiskelija – pääsee sodan jälkeen kesätyöhön kotiseutumuseoon, jota ollaan juuri perustamassa Rovaniemelle.Kolmen käskyn kokoavista teemoista kohdentuu eri kulttuurien törmäämiseen tai pikemminkin kohtaamiseen. Sytykkeenä siihen toimii uusi ystävyys, joka alkaa, kun Raija tutustuu Ambomaalla sairaanhoitajana työskennelleeseen Sirkka-Liisaan.Toiseutta ja alistettua kulttuuria edustaa myös Raijan vietit sytyttävä romanimies Rainer, joka tunnetaan armoittuna lavalaulajana. Samalla alkavat kymmenen vuoden takaiset sota-ajan tapahtumat avautua tosin ja Raija joutuu kohtaamaan omat ja myös perheensä muiden naisten salaisuudet, joista on aiemmin vaiettu.