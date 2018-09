Kulttuuri

Bel canto -tyylin ydinteos Norma on vahvojen laulajien ooppera – jopa siinä määrin, että laulajat jyräsivät Se

Espoon

Normassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oopperaohjauksessa

Sellosali

Tähdätessään

Nuorempi

Norma-oopperan esitys Sellosalissa la 8.9. klo 16 ja su 9.9. klo 18.