Varissuo-musikaali yrittää kertoa tavallisen ihmisen elämästä lähiössä, mutta tarjoaa väsyneitä lähiökliseitä

Varissuo

on Turun pahamaineisin lähiö. Siellä tapellaan, juodaan ja eletään yksinäistä elämää. Kärsitään rahapulasta, maalataan graffiteja ja ollaan välillä ihan onnellisiakin.Ehkä edellä lausuttu on totta, ehkä ei.Mutta samat piirteet tuodaan esiin lähiöitä esitettäessä aina. Eikä Turun kaupunginteatterin Varissuo-musikaali ole poikkeus, vaikka yrittää olla.Ohjaaja Mikko Kouki kysyy käsiohjelmassa, millaista tavallisen ihmisen elämä lähiössä on?Ja tarjoaa sitten työryhmänsä kanssa ne kuluneimmat kliseet.Musikaali on Turku-aiheisen trilogian päätösosa. Edelliset osat olivat vuonna 2012 ensi-iltaan tullut Kakola ja vuonna 2014 nähty Seili.Kaikki kolme osaa ovat Satu Rasilan käsikirjoittamia, itsenäisiä teoksia.Viimeisin osa Varissuo käsittelee sukupolvien jatkumoa ja omaa paikkaa siinä. Jos juuret ovat mitä ovat, voiko silti lentää.Näyttämöllä esitellään useampi perhe, joilla kaikilla on omat vaikeutensa voitettavanaan. On nuori nainen, joka unelmoi laulajan urasta. On mies, joka yrittää päästä tapaamaan tyttärensä. On isä, joka koettaa saada välinsä kuntoon lapsensa kanssa.On yksinkertaisesti liian monta ihmiskohtaloa, jotka näyttämöllä ovat keskenään hyvin samanlaisia.Siinä teoksen isoin ongelma. Tässä lähiöissä asuu vain tietynlaisia ihmisiä, vaikka päähenkilöitä on useita.He ovat lähes toivottomia hahmoja, jotka pukeutuvat verkkareihin, juovat alkoholia, saavat vahinkolapsia ja käyttävät ainoana kirosananaan sitä v-sanaa.Vaikka oikealla Varissuolla on varmasti myös rajuja kohtaloita, niin ihan näin yksipuolista ei mikään ihmiselo ole.Lähiöstä tulee näyttämöllä nyt auttamatta eksoottinen ja etäinen ghetto, jota teatteriyleisö saa pällistellä.Nuoret esiintyjät ovat esityksen moottori. Heidän ansiostaan teos hengittää, eikä tunnu vain haudasta kaivetulta legendalta.Koko porukassa on potkua, tarvitaan sitä sitten bilekohtaukseen tai suuriin laulunumeroihin. Laulajan urasta haaveilevaa Nadiaa esittävä Lisa Nikula loistaa vahvalla tulkinnallaan laulunumeroissa kirkkaasti.Muuten laulaminen taipuu näyttelijöiltä vaihtelevasti, eikä ihme. Osa sanoituksista tuntuu mahdottomilta laulettavaksi, eikä sanoista saa aina edes selvää.Räppäri Palefacen kirjoittamat lyriikat iskevät paikoittain hyvin. Räppääminen luonnistuu kaikilta näyttelijöiltä yllättävän kivuttomasti.Parasta antia ovat suuret joukkokohtaukset, kuten alun Juuret ja siivet -kappale sekä väliajan jälkeen esitettävä Kuolinsyy: Lähiö. Molemmissa kappaleissa on voimaa ja oivalluksia.Ylipäätään musiikki ja bändi svengaavat hyvin. On r'n'b:tä, räppiä ja iskelmää sulassa sovussa.Huolella suunnitellut valot raikastavat esitystä. Lavastuksessa ja puvustuksessa lähiöestetiikka on tunnistettavaa, mutta jää puuduttavasti vain tukemaan koko teoksen yksipuolista lähiökuvausta.Loppua kohden musikaali paranee, vaikka hahmojen kohtalot viimeistellään yllätyksettömästi.Lopun näyttämökuva on toiveikas. Keksityissä lähiöunelmissa ei vaan ole nyt tarpeeksi ainesta värisyttämään.