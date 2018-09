Kulttuuri

Elokuvajulisteilla, still-kuvilla ja juontajalla täydennetty Umon elokuvakonsertti oli enemmän kuin konsertti

Elokuva

Tallenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Savoy-teatterin

https://www.hs.fi/haku/?query=miles+davis

https://www.hs.fi/haku/?query=herbie+hancock

https://www.hs.fi/haku/?query=john+lewis

https://www.hs.fi/haku/?query=sonny+rollins

Umo ja Aili Ikonen esittävät saman ohjelman maanantaina 10.9. kello 20 Helsingin G Livelabissa (Yrjönkatu 3) ja tiistaina 11. 9. kello 19 Mäntsälän Suurlavalla (Maisalantie 7).