Kun puoliso kuoli, yllättävä asia auttoi malesialaisnorjalaista kirjailijaa surutyössä – oudosta yhdistelmästä syntyi menestyskirja, joka ilmestyi juuri suomeksi

Kun puoliso kuoli, yllättävä asia auttoi malesialaisnorjalaista kirjailijaa surutyössä – oudosta yhdistelmästä

Tuntui kuin minua olisi lyöty lekalla. Sisälläni vallitsi kaaos, poikkeustila. Puhelu leikkasi elämäni kahtia.

Vetäydyin sisäiseen maanpakoon. Elämä jatkuu, ihmiset jaksavat toistaa. Miksi he sanovat niin, kun se tieto ei helpota mitenkään?

Sydämeni loikkasi, kun ensi kerran löysin aivan itse herkullisen ruokasienen. Tältäkö ilo tuntuu? Oli huimaavaa kokea tunne, jonka olin melkein uskonut kadonneen lopullisesti Eiolfin kuoltua.

