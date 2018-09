Paola Suhonen tekee musiikkia, Anna Eriksson elokuvia ja Mikael Persbrandtilla on näyttely Espoossa – Taidealojen välillä hyppii nyt niin moni, että kyseessä on jo ilmiö Näin laaja liikehdintä yllättää, sillä meidän kulttuurissamme ihmisiä on ohjattu erikoistumaan ja menestymään yhdessä asiassa, kirjoittaa Mari Koppinen.