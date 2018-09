Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen suosituissa tieteiskirjoissa lapset lähetetään vieraalle planeetalle tuhoamaan alkuperäislajit ja raivaamaan elintilaa ihmiskunnalle – ”Toivo asuu lapsissa”, Parvela sanoo

Kulttuuri

Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen suosituissa tieteiskirjoissa lapset lähetetään vieraalle planeetalle tuhoamaan

Kysymys,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kepler62

Virvelin siima

Timo Parvela ja Pasi Pitkänen: Kepler62 – Kaksi heimoa (WSOY, 251 s.)