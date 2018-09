Kulttuuri

Uutisvuoto palaa ruutuihin – MTV3 hankki aiemmin Ylellä nähdyn paneelishow’n

Uutisvuoto

palaa ruutuihin, mutta kaupallisella MTV3-kanavalla. Kanava hankki oikeuden aiemmin Ylellä nähdyn paneelishow’n formaattiin sen jälkeen, kun Yle luopui ohjelmasta lauantai-illan suosituimman show’n loputtua toukokuussa.Ohjelman tulevista vakiojäsenistä tiedotetaan myöhemmin, MTV3 kertoo tiedotteessa.Uutisvuoto kertoo kuluneen viikon uutisaiheista ja ilmiöistä humoristisella ja satiirisella otteella. Ohjelma perustuu brittiläiseen Have I Got News For You -formaattiin, ja se pyöri Ylellä lähes 700 jakson ajan vuosina 1998–2018.HS taltioi tunnelmia studiossa ennen viimeistä uutisvuodon jaksoa.