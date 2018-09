Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – audiovisuaalinen elämys Suomenlinnassa ja nykytaidet

Nykymusiikkia menneisyydestä

Suomenlinnan

Zad Moultaka 7.10. saakka Suomenlinnan levyhallissa. Ti–su 11–19.

Taiteilija aktivistina

Suomen

Outi Pieski 6.1.2019 saakka Espoon modernin taiteen museo Emmassa (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo). Ti, to 11–18, ke, pe 11–19, la–su 11–17.

Lentoon!

Teknologia

Saara Ekström 14.10. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Kaistaleita pimeässä

Pimeä

Ilkka Halso 23.9. saakka valokuvagalleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8–10, sisäpiha). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Nykytaidetta näyteikkunassa

Kaupunkikävelyllä

Artor Jesus Inkerö 31.10. saakka galleria Alkovissa (Helsinginkatu 19). Avoinna ympäri vuorokauden.