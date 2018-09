Kulttuuri

Veera Antsalon kolmas runokokoelma on omalakisen maailmanrakentelun taidonnäyte

Runot Veera Antsalo: Imago. Teos. 104 s.

Reilut

Kuten usein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antsalo luo