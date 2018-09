Kulttuuri

Pirjo Määttä tekee Kansallisteatterin Omapohjassa intensiivisen monologin – Lista saa kriitikolta viisi tähteä

Monologi. Lista. Suomen kantaesitys Kansallisteatterin Omapohjassa. Esiintyjä Pirjo Määttä. Ohjaus Irene Aho. Jennifer Tremblayn näytelmän suomennos Reita Lounatvuori. Lavastus ja valosuunnittelu Jukka Huitila, pukusuunnittelu Auli Turtiainen, äänisuunnittelu Harri Kejonen, naamioinnin suunnittelu Laura Sgureva, dramaturgi Eva Buchwald. ★★★★★

Moitteettomassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy