Kulttuuri

Museoalaa vaivaavat seksuaalinen häirintä ja työntekijöiden eläköityminen

Suomen museoliiton teettämän Museoväki 2018 -tutkimuksen mukaan häirintää työpaikalla on kokenut 12 prosenttia alle 40-vuotiaista naisista ja viisi prosenttia kaikista museotyöntekijöistä. Näin museoalalla seksuaalinen häirintä on yhtä yleistä kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin.



Tekijät ovat pääasiassa työyhteisön ulkopuolisia: erilaisten yhteistyötahojen edustajia, asiakkaita ja museokävijöitä. Museotyöntekijöiden häirintäkertomuksissa toistuvat rivoja puhuvat asiakkaat, humalaiset lääppijät ja kahvihuoneissa seksistisiä juttuja kertovat kollegat.



Viiden vuoden välein teetettävän tutkimuksen mukaan museoalaa vaivaa myös työntekijöiden eläköityminen. Alan työntekijöistä 31 prosenttia on yli 55-vuotiaita ja 16 prosenttia on täyttänyt 60 vuotta. Vain neljä prosenttia työntekijöistä on alle 29-vuotiaita.



Nuorten palkkaamista alalle vaikeuttavaa matala palkkataso. Kuitenkin myös museoala tarvitsee tulevaisuudessa markkinointi- ja ict-osaajia.