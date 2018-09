The Handmaid’s Tale ja Game of Thrones taas suurimpia ennakkosuosikkeja Emmy-gaalassa – Tänä vuonna ehdolla on ensi kertaa aasialaistaustainen naisnäyttelijä Game of Thronesilla ja Westworldilla on kummallakin yli 20 ehdokkuutta Yhdysvaltojen tunnetuimmassa tv-palkintogaalassa.