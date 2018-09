William Morrisin ajatukset itse tehdyn arvokkuudesta ovat jälleen ajankohtaisia – näyttely Tukholmassa perehdyttää Arts and Crafts -liikkeen dynamoon

Kulttuuri

William Morrisin ajatukset itse tehdyn arvokkuudesta ovat jälleen ajankohtaisia – näyttely Tukholmassa perehdy

Designmuseossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morris

William Morris, mer än blommiga tapeter, Milles­gårdenissa Tukholmassa 3. helmikuuta 2019 saakka. www.millesgarden.se