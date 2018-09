Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – silmin havaittua, modernismia ja mytologisia hahmoja

Muistot ohjaavat katseen suuntaa

Heli Hiltusen

Heli Hiltunen: Silminnäkijä 30.9. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Mennyttä ja menetyksiä

Ruotsalainen

Martin Wickström: Popular Mechanics 21.10. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti­–pe 11–18, la–su 12–16.

Schauman kohtaa Sallisen

Schauman

Odotin sinua 7.4.2019 saakka Helsingin taidemuseossa (Et. Rautatiekatu 8). Ti–su 11–19.

Modernismi tulee taas

Muutaman

Seppo Kärkkäinen 14.10. saakka Galleria 68:ssa (Hämeentie 68). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Apollosta Lemminkäiseen

Teatterin

Tunteet Estradilla 3.3.2019 saakka Sinebrychoffin taidemuseossa (Bulevardi 40). Ti–pe 11–18, ke 11–20, la–su 10–17.