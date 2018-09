Kulttuuri

on albumi, jonka harteille on ehditty kasata poikkeuksel­lisen paljon odotuksia. Englanninkielisen indierockin tila on päässyt Suomessa nuupahtamaan, mutta helsinkiläisen The Holyn on määrä nostaa se uuteen kukoistukseen ja valloittaa siinä sivussa puoli maailmaa.Haaste on melkoinen, mutta The Holy vastaa siihen itsevarmana ja valmiina. Daughter täyttyy tummanpuhuvasta indierockista, joka sykkii vuoroin kiihkeän rytmin voimalla ja vuoroin uljaan mahtipontisena. Jopa 6–7 minuutin mittaan kasvavat kappaleet on ammennettu täyteen draamaa ja dynamiikkaa.hittituottajan käsissä yhtyeen rönsyilyt – kuten neljän minuutin instrumentaaliosuus Fanfare III:n aluksi – olisi karsittu, mutta nyt visio on esillä koko komeudessaan. Daughter on uhmakas ja uskalias esikoisalbumi, joka kantaa koko matkan vimmaisesta avauskappaleesta Land Before Time pysäyttävän kauniiseen päätösraitaan Letter.Ongelmana on vain ajoitus. Indierockin nousukautta elettiin maailmalla yli vuosikymmen sitten, joten The Holy tulee auttamatta jälkijunassa.