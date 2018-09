Kulttuuri

Esikoiskirjailijat ovat nyt 36-vuotiaita, ja tuloerot kirjailijoiden välillä ovat kasvaneet

Suomalaisten

Kirjailijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Oikaisu 25. syyskuuta kello 16.33: Toisin kuin jutussa aiemmin sanottiin, kirjamyynnin osuus kirjailijoiden tulonmuodostuksesta ei ole 54 prosenttia. Kirjamyynnin osuus kirjailijoiden kaunokirjallisesta työstä tulevasta tulonmuodostuksesta on 54 prosenttia.

esikoiskirjailijoiden iän mediaani on noussut 36 vuoteen, selviää Suomen Kirjailijaliiton tänään tiistaina julkistamasta Kirjailijan taloudellinen asema Suomessa -tutkimuksesta. Keski-ikä on noussut edellisestä tutkimuksesta vuonna 2011, jolloin esikoiskirjailijat olivat keskimäärin 33-vuotiaita.Tutkimuksesta käy lisäksi selville, että apurahoituksen merkitys suomalaiselle kirjallisuudelle on kasvanut entisestään. Vuonna 2017 apurahat muodostivat kirjailijan kokonaistuloista 28 prosenttia. Apurahaa olivat vuonna 2017 saaneet 59 prosenttia kirjailijoista, mikä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Kolme neljäsosaa vastaajista pitivät apurahaa erittäin merkittävänä toimeentulonsa kannalta.Kirjamyynnin osuus kirjailijoiden kaunokirjallisuudesta tulevasta tulonmuodostuksesta oli vähän yli puolet, 54 prosenttia.tulot koostuvat tekijänpalkkioista, ulkomailta saatavista tuloista, lainauskorvauksista, dramatisoinneista saatavista tuloista, kirjoittamisen opettamisesta saatavista tuloista sekä muista kirjoitustöistä saatavista tuloista.Kirjailijoiden vuosiansion mediaani vuonna 2017 oli 11 000 euroa. Tämä on selvästi pienituloisuuden tulorajan (14 430 euroa) alapuolella. Pelkästä kaunokirjallisesta työstä saatujen tulojen mediaani oli oli 2 294 euroa vuodessa.Sen sijaan kirjailijoiden tuloerot ovat kasvaneet. Kaunokirjallisesta työstä eniten ansaitsevan neljänneksen tulot olivat nousseet lähes kaksinkertaisiksi vuodesta 2010.toteutti Turun Yliopiston Brahea-keskus Suomen Kirjailijaliiton toimeksiannosta. Nyt valmistunut tutkimus on sarjassaan viides. Edelliset tutkimukset on tehty vuosien 2010, 2005, 2001 ja 1999 tuloista.Tutkimuksen vastaajat ovat Suomen Kirjailijaliiton jäseniä.