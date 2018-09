Kulttuuri

Musiikki on sodanvastaisen installaation vaikuttavin osa – ŠamaŠ ylittää historian ja kulttuurien rajat

Viime

Valtiollisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuoro

ŠamaŠin

vuosina kansainväliseltä biennaalitaiteelta on odotettu yhtäältä näyttävyyttä ja toisaalta kykyä puhua nykymaailman poliittisesta tilanteesta.Näitä molempia tarjoaa Suomenlinnassa lokakuun alkupuolelle asti esillä oleva ŠamaŠ. Vuoden 2017 Venetsian biennaalissa Libanonin paviljongissa sävähdyttänyt installaatio on yhtä aikaa väkivaltainen ja harras. Monipuolista ja voimakasta ŠamaŠia voisi luonnehtia uushenkiseksi ja sodanvastaiseksi käsitemusiikiksi, jonka esityspaikkana on nykytaiteen näyttämö.väkivallan teemoja käsittelevä installaatio johdattaa ajatukset Euroopan kehtoon ja aikamme poliittisten konfliktien äärelle.Dramaturgi­sesti teos kertoo idän ja lännen yhteisestä histo­riasta. Se kurkottaa kauas ajanlaskumme alun takaiseen Babyloniaan. ŠamaŠin visuaalisena kiintotähtenä on valtava hävittäjälentokoneen moottori sekä sen takana kimaltava libanonilaisista kolikoista koostettu mosaiikki. Siinä missä installaation vi­suaalisuus hätkähdyttää, ŠamaŠin vaikuttavin osuus on kuitenkin Moultakan säveltämä kuoroteos, ŠamaŠ Itima, joka vuoroin kulkee varmoin askelin, vuoroin liukuu edestakaisin kuin huojuvan maan horjuttamana.valittaa suruaan fiktiivisellä kielellä tilan reunoille sijoitettujen 44 kaiuttimen kautta. Musiikillisesti ŠamaŠ Itima perustuu auringonjumalatar Šamašille omistettuun hymniin. Šamašin uskotaan lahjoittaneen ihmiskunnalle yhden varhaisimmista tunnetuista lakikokoelmista, Hammurabin lain.Laki kaiverrettiin kiviseen pystypaateen, joka on sittemmin talletettu Louvren kokoelmiin. Hymnin ikuistanut paaden osa on kuitenkin murtunut aikojen saatossa. Tämän fragmentaarisuuden ja hajoamis­prosessin Moultaka on pyrkinyt sisällyttämään myös teoksensa sävelkieleen.fiktiivinen kieli ylittää kulttuurien rajat. Aivan teoksen lopussa kuullaan arabiankielinen tekstikatkelma kirkkaan lapsiäänen lausumana. Lapsen soolo päättää kuoro-osuuden loitsunkaltaisesti: ”Tulkoon tälle tuholle täysi loppu! Kuin yön suuri suljin, laitettakoon portti sille kiinni!”Helsinki International Artst Programme HIAPin tuotantona Suomeen tuodun teoksen näyttelypaikaksi on valikoitunut Suomenlinnan Levyhalli. Suomenlinnassa muistetaan kuluvan vuoden aikana Suomen sisällissotaa, jonka jälkeen noin 8000 ihmistä suljettiin saareen vankileireille.Yleismaailmallinen ŠamaŠ soi myös näiden kohtaloiden muistoksi.