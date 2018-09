Kulttuuri

Musiikkialan arvo lisääntyi ja musiikkivientikin kasvoi teknologian voimalla

musiikkialan arvo on kasvanut vuodessa kaksi prosenttia. Music Finlandin tutkimuksen mukaan musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2017 oli vähän yli 930 miljoonaa euroa.Kokonaisarvosta puolet tulee elävän musiikin tapahtumista. Äänitemyynnin osuus on runsaat 73 miljoonaa euroa.Äänitemyynti on myös musiikkialan voimakkaimmin kasvanut osa. Kahdeksan prosentin kasvun takana on suoratoistopalvelujen lisääntynyt suosio. Äänitemyynnissä kotimaisen musiikin osuus oli viime vuonna 38 prosenttia.suomalaisen musiikin vienti on kasvanut. Lisäystä on tullut vuodessa peräti 30 prosenttia. Musiikkiviennin markkina-arvo oli vajaat 59 miljoonaa euroa.Kasvu perustuu musiikkialan teknologian ja palvelujen vientiin, jotka muodostivat yli puolet kokonaisviennin arvosta. Käytännössä se tarkoittaa musiikkiteknologian ja musiikkiteknologia-alan startup-yritysten vientituloa.Itse musiikin viennistä suurin osa on elävän musiikin vientiä. Se kasvoi vuodessa 18 prosenttia. Ääniteviennin arvo pysyi ennallaan ja suomalaisen musiikintekijöiden ulkomailta saama tekijänoikeustulo putosi hieman.Tekijänoikeustulojen osuus kokonaisviennistä on vajaat kahdeksan prosenttia.