Onko nolla levyä tarpeeksi? Uuteen Oodiin ei tule levyosastoa ja kirjatarjonnassa Sello ja Pasila päihittävät sen ylivoimaisesti – ”Ei voi olla totta!”

Fakta

Sello on suurin, Oodi nousee kuudenneksi



Pääkaupunkiseudun suurin kirjasto aineiston määrällä mitattuna on Sello Espoon Leppävaarassa noin 209 000 kappaleella. Toisena on Pasila noin 174 000 kappaleella.



Joulukuuna Helsingin keskustassa avattava Oodi on aineistoltaan pääkaupunkiseudun kuudenneksi suurin kirjasto vähän yli sadantuhannen kappaleen aineistolla.



Oodiin ei tule yhtään cd- tai vinyylilevyä.



Musiikkipainotteinen Kirjasto 10 Postitalossa sulkeutuu 30. syyskuuta. Kaikki levyt viedään Pasilaan, jonka jälkeen Pasilassa on pääkaupunkiseudun suurin äänitevalikoima.



Vielä nyt Sellossa on eniten levyjä.