Podcastien suosio kasvaa, jo noin miljoona suomalaista kuuntelee niitä kuukausittan – nuoret ovat ahkerimpia käyttäjiä

ovat viime vuosina oppineet kuuntelemaan podcasteja, ja niiden käytön ennustetaan vain kasvavan. Jo noin miljoona suomalaista sanoo kuuntelevansa podcasteja kuukausittain. Tämä käy ilmi RadioMedian teettämästä tutkimuksesta.Eniten podcasteja kuuntelevat nuoret. Kuluneen kuukauden aikana lähes 40 prosenttia 15–29-vuotiaista on kuunnellut podcasteja. Tutkimuksen mukaan podcastien parissa eniten aikaa viettävät kuitenkin 45–54-vuotiaat. He kuuntelevat podcasteja joka viikko hieman yli puolitoista tuntia. Podcastien kuunteluun käytetään viikossa keskimäärin noin 82 minuuttia.Tutkimuksesta selviää, että tärkeimmät syyt podcastien kuunteluun ovat halu viihtyä ja rentoutua kiinnostavan sisällön parissa. Myös halu oppia uutta ja pysyä ajan tasalla ovat syitä kuunnella niitä.aika kuunnella podcasteja on illalla klo 18–22, kun taas radiota kuunnellaan erityisesti aamuisin ja iltapäivisin. Radion kuuntelu on edelleen suosittua, sillä radio tavoittaa viikoittain 92 prosenttia suomalaisista. Radion päivittäinen kuunteluaika on noin kolme tuntia.selviää myös, että podcasteja kuunnellaan enimmäkseen muiden toimien ohella. Vastaajista 36 prosenttia kertoo kuuntelevansa podcasteja kotitöiden lomassa, 32 prosenttia autossa, 24 prosenttia töiden tai opiskelun ohessa ja 14 prosenttia liikuntaa harrastaessaan.RadioMedia ry:n teettämässä tutkimuksessa haastateltiin 1081 iältään 15–64-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Norstat.