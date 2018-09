Kulttuuri

Saksofonisti William Suvanne hävisi shakkiturnauksen voittajalle, mutta oli silti julkaisukonserttina kuningas

Saksofonisti

Samassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oletettavasti

Kiertueen toinen konsertti Helsingissä on 4. lokakuuta Vuotalossa (Mosaiikkitori 2).