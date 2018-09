Taiteilija Risto Vilhusen omakotitalon pihalta löytyy patsaspuisto ja oma hautakivi: ”Tähän on koira haudattuna. Leonardo da Vilhu”

Kulttuuri

Taiteilija Risto Vilhusen omakotitalon pihalta löytyy patsaspuisto ja oma hautakivi: ”Tähän on koira haudattun

”Haloo!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen tullut

Patsaspuiston

Joka vuosi

Vilhusen

Vilhunen

Ensimmäisen

Taiteilija