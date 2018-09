Kulttuuri

Suuri Koralliriutta syntyy lasten ja aikuisten voimin – esityksen kuntopiireissä opiskellaan rauskun ja merihe

Toisissa

Suuri Koralliriutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tiloissa -kollektiivin Suuri Koralliriutta sai ensi-iltansa viime keväänä Hampurissa ja viime lauantaina se esitettiin toisen kerran Suomessa, tällä kertaa Kanneltalossa. Ryhmän aiempien teosten tavoin Suuri Koralliriutta on teos, joka rakennetaan alusta loppuun saakka yhdessä yleisön kanssa. Tällä kertaa kuitenkin rakennetaan myös selkeämpirajainen esitys, mikä virkistää ja kiteyttää alun harjoitteissa tehtyjä havaintoja.Teatterileikissä riittää sadunomaista taikaa myös lapsiosallistujille. Lapsen näkökulma on otettu mukaan jo teoksen valmisteluvaiheessa. Suuri Koralliriutta ei silti ole lastenesitys vaan esitys, jonka aikuiset ja lapset tekevät yhteistoiminnassa. Se antaa aikuisille tietoa ja havaintoja lasten tavasta ottaa tietoa vastaan ja tehdä taidetta.Lasten kyky heittäytyä harjoitteisiin ja yhteisiin leikkeihin myös liudentaa aikuisten ja lasten välistä etäisyyttä. Suuri Koralliriutta muistuttaakin jonkin verran satubalettia, kuntopiiriä ja luontoaiheista tietoiskua, mutta lopullisesti se virittyy toisenlaisissa, ei-inhimillisissä olotiloissa vierailujen ympärille.alkaa korallien sekä koralliriutalla elävien eliöiden ja kalojen liikeratoihin tutustumisesta. Kuudessa erilaisessa kuntopiirissä opetellaan muun muassa rauskun ja merihevosen eleitä. Lopuksi tehdään vajaan tunnin mittainen esitys, jossa musiikki, valot sekä kiiltävät maalit ja puvut auttavat tutustumaan koralliriutan elämään.Suuressa Koralliriutassa ollaan sekä sukeltavia ihmisiä, jotka tarkkailevat koralliriutan elämää että koralleja, joita tarkastellaan. Lisäksi ollaan koralleja tarkastelevia eliöitä. Moneen suuntaan osoitetut katseet ja havainnot tekevät esityksestä tiheän ja elämää kuhisevan. Ollapa jonkin eliön maisema, maisemaa tarkasteleva eliö sekä eliötä tarkasteleva toinen eliö tai maisema – ja kaikkea tätä yhtä aikaa. Lapsille se ei vaikuta mitenkään vaikealta.Toisissa tiloissa -ryhmä pyrkii harjoitteillaan ajattelun ja toiminnan rajalle, johon kiinni pääseminen silloin, kun ryhmä koostuu sekä lapsista että aikuisista, on haastavaa. Toisaalta lasten mukanaolo tekee siitä merkittävämpää.Työpajan jälkeen Sitratorilla järjestetään hiljainen mielenosoitus uhanalaisten korallien puolesta. Ihmisen ymmärryksen ylittävien tuhojen ei pidä antaa kovettaa, vaikka voisi olla vaikeaa käsittää, mitä merkitystä omalla myötätunnon harjoittamisella enää tuhonäkyjen edessä on.Toisissa tiloissa on rakentanut teoksensa siten, että se kunnioittaa elämän monimuotoisuutta myös poliittisella eleellä. On muitakin sukupolvia, on toisenlaisia tietoisuuksia, muita lajeja ja niiden tulevia sukupolvia, joiden ihmettelylle ja leikille se raivaa tilaa.