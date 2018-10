Suomalaisen musiikin ”Hall of Famen” ensimmäinen aalto on nyt valittu – Listalla on tuttuja nimiä historiasta, mutta vain yksi elossa oleva artisti

Kulttuuri

Suomalaisen musiikin ”Hall of Famen” ensimmäinen aalto on nyt valittu – Listalla on tuttuja nimiä historiasta,

Lokakuussa

Lista on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aino Ackté (1876–1944)

Dallapé (1925–)

Reino Helismaa (1913–1965)

Katri Helena (1945–)

Toivo Kärki (1915–1992)

Konsta Jylhä (1910–1984)

Georg Malmstén (1902–1981)

Olavi Virta (1915–1972)

Jean Sibelius (1865–1957)

Juice Leskinen (1950–2006)

Korjaus klo 14.25: Aino Acktén syntymävuosi on 1876, ei 1976 kuten artikkelissa alun perin kirjoitettiin.