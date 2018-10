Kulttuuri

Euroopan parlamentti hyväksyi uudistuksen: Netflixin ja Amazonin sisällöistä kolmasosa oltava eurooppalaista

Uudistuksella

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina television ja suoratoistoalustojen, kuten Netflixin, HBO:n, Amazonin ja YouTuben sisältöjä koskevan uudistuksen.Uudistuksen myötä tv-yhtiöiden ja suoratoistopalveluiden ohjelmatarjonnasta vähintään 30 prosenttia on oltava jatkossa eurooppalaista tuotantoa. Eurotuotannolle tulisi myös saada lisänäkyvyyttä palveluntarjoajien julkaisualustoilla, jotta käyttäjät löytäisivät ne nykyistä helpommin.Mainosten osuus ei uuden direktiivin mukaan myöskään saa ylittää 20 prosenttia lähetysajasta.EU pyrikii lisäksi suojelemaan lapsia haitallisilta sisällöiltä: Väkivaltaa ja pornografiaa koskevat säännöt tiukkenevat ja verkkoalustojen on kehitettävä järjestelmä, jonka avulla katsojat pystyvät ilmoittamaan häiritsevästä sisällöstä.Uudistus ei kuitenkaan tule vielä vähään aikaan voimaan. Ensin EU:n ministerineuvoston on hyväksyttävä direktiivi ja tämän jälkeen EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa muuttaa kansallista lainsäädäntöä uudistuksen mukaiseksi.Mepeistä 452 äänesti uudistuksen puolesta ja 132 sitä vastaan.