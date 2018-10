Toisen luokan kansalaisia – vironvenäläiset saavat äänen Andrei Ivanovin romaanissa, joka kuvaa miten suuri venäläisvähemmistö ajattelee Virosta ja Venäjästä

Kulttuuri

Toisen luokan kansalaisia – vironvenäläiset saavat äänen Andrei Ivanovin romaanissa, joka kuvaa miten suuri ve

Tallinna

Tallinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opiskelutoverista

Kourallinen tomua

Yhdessä

Viron

Integraatio-sanalla

Ivanovia

Andrei Ivanov: Kourallinen tomua, suomennos Jukka Mallinen. Aviador kustannus 2018.

Andrei Ivanov esiintyy Turun kirjamessuilla pe 5.10. klo 17.20 ja la 6.10. klo 12.40. Hän osallistuu myös Helsingin kirjamessuilla.