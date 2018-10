Kirka ansaitsee enemmän kuin iänikuisen muistokonsertin, taustajoukot pohtivat – nyt tulkitsijaksi löytyi lauluyhtye Club For Five – HS.fi näyttää konsertin perjantaina Lauluyhtyeen kiertue on saanut niin suuren suosion, että lisää on luvassa, kertoo Kirkan pitkäaikainen manageri Seppo Kahilainen.