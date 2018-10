Kulttuuri

Kansakunta rähmällään 2.0 – Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteista saatiin löysä suomettumishistoria

Neuvostoliitto

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskunnallisen

Löysän

Leena Sharma

Kommentti: Pitääkö nipottaa?

”Urho Kekkonen

Sharman

Kirjoittaja on poliittisen historian dosentti.