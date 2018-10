Kulttuuri

Televisio syöttää mielihaluja – Tv-sarjoissa ja elokuvissa esimerkiksi tupakoija on vahvoilla

televisiossa edistää lyömistä tosielämässä, pelkäävät jotkut. Minä pelkään, että televisio saa minut hankkimaan liian kalliita vaatteita.Sarjoissa ja elokuvissa ihmiset pukeutuvat hyvin. Takit istuvat, helmat laskeutuvat kauniisti. Asut sopivat sekä valaistukseen että miljöihin, kuten biljardisaliin, moottoritielle ja tuuliselle ylängölle.Menin vaatetusliikkeeseen sonnustautuakseni kuin tv-tähti. Tulin kotiin t-paidassa, jossa on kuva valkohaista.televisio saa minut vakuuttuneeksi, että osaan pitää kohottavan puheen. Sellaisen, jolla innostetaan suunnattomia sotajoukkoja tai liikutetaan juhlayleisö kyyneliin.Kun katson tällaista kohtausta, eikä huoneessa ole ketään, saatan availla ääntäni: ”Kuunnelkaa…!”Ei hullumpaa, arvioin.Seuraavana päivänä julkisessa kulkuneuvossa ajattelen lausuvani spontaanin runon. Kuvittelen, miten ihmiset kuuntelevat minua karismastani ja varmuudestani huumaantuneina. Toimintakykyiset striimaavat esitykseni sosiaaliseen mediaan.Nyt, sanon itselleni. Tee se!”No niin”, sanon ääneen. Säikähdän ja katson ympärilleni. Kukaan ei kuullut.ajan televisio on vähällä tehdä minusta tupakoijan.Sarjoissa ja elokuvissa tupakoija on vahvoilla. Oli hän sitten keskellä tulitaistelua, kuulusteltavana tai ikävässä välikädessä, savukkeen sytyttäminen nostaa hänet tilanteen yläpuolelle.Liekin varjelu, omaan yksityiseen toimenpiteeseen keskittyminen, viestii muille, että tupakoijalla on aikaa. Onnistuneen sytytyksen jälkeen tupakoija nostaa katseensa raukeana. Mitä asiaa sinulla olikaan? Tupakoija imee savua ja puhaltaa sitä, harmaata silkkiä.Kokeilin tupakkaa tosielämässä. Oksensin.televisio viekoittelee minua hankkiutumaan kunnon vaikeuksiin, esimerkiksi ajojahdin kohteeksi. Ilman omaa syytään kiipeliin ajetun henkilöhahmon silmissä palaa oikeamielisyys.Hän kokee varmasti elävänsä täysillä!Tällaisen ohjelman jälkeen kävelen kadulla ja etsin katseellani vaikeuksia. Kun näen niitä, vaihdan suuntaa.Lisäksi televisio saa minut syömään ja juomaan epäterveellisesti. Mutta koskaan televisio ei saa minua lyömään ketään.